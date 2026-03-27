Grave incidente stradale Comune condannato dopo 21 anni Ora si va in Cassazione con un avvocato siciliano

Dopo oltre vent'anni, si apre nuovamente il dibattito legale su un incidente stradale che ha coinvolto un bene pubblico. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato che l’affidamento di un bene a una ditta appaltatrice non esonera il Comune dalla responsabilità per i danni causati. Ora il procedimento si sposta in Cassazione, con un avvocato siciliano che rappresenta le parti coinvolte.

Una vicenda iniziata nel 2005 vede un automobilista vittima di una buca non segnalata: la Corte d’Appello conferma la responsabilità del Comune, ma si prospetta il ricorso in Cassazione Un incidente stradale avvenuto oltre 20 anni fa continua a fare discutere. La Corte d’Appello di Napoli ha ribadito un principio fondamentale: l’affidamento di un bene pubblico a un soggetto terzo, come una ditta appaltatrice, non esonera il Comune proprietario dalla responsabilità per danni derivanti da mancata manutenzione o vigilanza della strada. La vicenda risale al 26 novembre 2005, quando un automobilista, percorrendo una strada in rifacimento a Castel Volturno, urtò contro un blocco di cemento sporgente da una buca non segnalata, riportando gravi lesioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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