Alessandra Mussolini ha avuto un malore e una caduta durante la trasmissione Grande Fratello VIP 8. Immediatamente è intervenuto il medico presente in casa per valutare le sue condizioni. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra gli altri concorrenti e il pubblico presente in studio. La produzione ha comunicato che Mussolini sta ricevendo assistenza e le sue condizioni sono sotto controllo.

Alessandra Mussolini è stata protagonista di un episodio preoccupante al Grande Fratello VIP 8, che ha fatto temere il peggio gli altri concorrenti. La gieffina ha avuto un malore nelle prime ore del mattino, rendendo necessario l’intervento dello staff medico del reality. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e come sta adesso. Ibiza Altea parla della morte del suo ex compagno Grande Fratello VIP: il malore che ha colpito Alessandra Mussolini. L’episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando nella Casa del Grande Fratello VIP molti concorrenti stavano ancora dormendo. Alessandra Mussolini stava rientrando in camera dopo essere uscita dal bagno e, appena oltrepassata la porta, si è accasciata a terra. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello VIP, malore e caduta per Alessandra Mussolini: interviene il medico

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