Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 27 marzo

Da tpi.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 marzo 2026 si è conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale alcuni concorrenti sono stati messi in nomination. Al momento, i nomi dei partecipanti coinvolti non sono ancora stati resi noti, e le modalità di voto non sono state comunicate. La lista dei nominati sarà aggiornata appena disponibili ulteriori dettagli.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 27 marzo 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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