Stasera, alle ore 21:35, su Canale 5 viene trasmessa la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. La diretta durerà circa un'ora e mezza e vedrà la partecipazione dei concorrenti ancora in gara. La trasmissione è condotta da un noto presentatore e prevede varie prove e interventi tra i coinquilini. Sono attesi anche momenti di confronto e sorprese durante la serata.

. Stasera, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Nella casa il clima si fa sempre più incandescente tra i concorrenti con nuovi scontri e faccia a faccia. Dopo il confronto in diretta, Alessandra Mussolini e Francesca Manzini hanno nuovamente discusso. L’imitatrice e conduttrice è rimasta molto delusa dal confessionale della Mussolini che segretamente l’ha definita “falsa”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 27 marzo

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