Il granchio blu, spesso considerato un problema ambientale, sta diventando anche un'opportunità economica per il settore della pesca e della trasformazione alimentare nel Veneto. Dopo anni di gestione incentrata sulla sua eliminazione, ora si propone di trattarlo come una risorsa, spostando l’attenzione dalle pratiche di scarto a un possibile utilizzo commerciale. La richiesta di un cambiamento di approccio si fa sempre più insistente.

Non solo un problema ambientale, ma una concreta occasione economica. È questo il messaggio che arriva dal mondo della pesca e della trasformazione alimentare del Veneto, che torna a chiedere con forza un cambio di approccio sul granchio blu. Negli ultimi anni la specie “aliena” ha colonizzato lagune e specchi d’acqua, generando criticità per l’ecosistema e per la pesca tradizionale. Ma parallelamente, alcune realtà del territorio hanno avviato un percorso di valorizzazione gastronomica e commerciale, portando il prodotto sulle tavole della ristorazione e anche sui mercati internazionali. Un lavoro costruito senza sostegni pubblici, che oggi rischia di essere compromesso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Granchio blu, da emergenza a risorsa: «Basta trattarlo come scarto»

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