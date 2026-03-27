Sono state pubblicate le nuove graduatorie dell’Università di Padova, aggiornate a marzo, che riguardano principalmente gli studenti delle lauree magistrali. Tuttavia, per circa 350 di loro la possibilità di ottenere una borsa di studio non si è ancora concretizzata, lasciando incertezza sulla copertura delle risorse disponibili. La pubblicazione di queste graduatorie si inserisce in una situazione ancora irrisolta per molti studenti in attesa di un sostegno finanziario.

Le graduatorie sono arrivate, ma la partita sulle borse di studio resta aperta. A distanza di mesi dalle prime assegnazioni, mercoledì 25 marzo sono state pubblicate le graduatorie aggiuntive dell’Università di Padova, rivolte in particolare agli studenti delle lauree magistrali e ai quasi 2000 idonei non beneficiari rimasti esclusi nella prima fase. Un passo avanti, ma non risolutivo. Secondo l’Unione degli Universitari (Udu), infatti, circa 350 studenti (tutti extra UE) restano ancora senza copertura, mentre centinaia di casi arretrati continuano a pesare sul sistema. La tensione resta alta, dopo mesi di proteste e mobilitazioni. «Da... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Graduatorie pubblicate, ma per 350 studenti la borsa di studio resta un miraggio

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