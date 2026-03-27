Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile | chi viene inserito chi escluso a cosa serve LO SPECIALE

Entro il 17 aprile, le scuole devono pubblicare le graduatorie interne di istituto relative ai docenti di ruolo. La procedura prevede che il dirigente scolastico prepari e renda accessibili queste liste entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Le graduatorie indicano chi viene inserito, chi viene escluso e a quale funzione o ruolo sono assegnati i docenti all’interno dell’istituto.

Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità. Per il 2026 la data ultima è il 17 aprile. L'articolo Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo: chi viene inserito e chi viene esclusoLa graduatoria interna di istituto è un importante “documento” che viene predisposto annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto... GPS, elenchi regionali e corsi sostegno: facciamo il punto della situazione Una selezione di notizie su Graduatorie interne Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto 2026/27: come individuare il perdente posto (guida completa); Graduatorie Interne di Istituto 2026: Pubblicazione entro il 17 Aprile; Graduatorie interne di istituto 2026: per i docenti dovranno essere predisposte e pubblicate entro il 17 aprile; Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario. Graduatorie interne di istituto docenti: punteggio figli, continuità e preruolo. Cosa fareGraduatorie interne di istituto per organico anno scolastico 2026/27: punteggio figlio, continuità, pre ruolo. Cosa fare. orizzontescuola.it Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la ... orizzontescuola.it Ho preso il C2 di inglese con la British. Posso inserirlo all’interno delle graduatorie interne In quale voce - facebook.com facebook In corso l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto per l'organico dell'anno scolastico 2026/27. Utilizzate soprattutto, ma non solo, per l'individuazione dei docenti sovrannumerari in caso di riduzione dei posti. x.com