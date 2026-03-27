Graduatoria Interna d’Istituto – Quale posizione ti spetta? Sei soprannumerario? Come presentare domanda Consulenza di gruppo solo 5 posti

Entro 15 giorni dalla scadenza prevista dall'Ordinanza Ministeriale, il dirigente scolastico deve pubblicare le graduatorie interne dell'istituto all'Albo. La graduatoria comprende le posizioni degli insegnanti, tra cui eventuali soprannumerari e i docenti che desiderano presentare domanda di mobilità. Sono previsti solo cinque posti per consulenza di gruppo, e le modalità di presentazione sono indicate nelle procedure ufficiali.

Il Dirigente scolastico deve predisporre e pubblicare all’Albo dell’istituto le graduatorie interne entro 15 giorni dalla scadenza stabilita dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità. Per l’anno 2026, tale termine è fissato al 17 aprile. Anche in questo caso, devi prestare attenzione: anche un dettaglio mancante o errato può compromettere la tua posizione.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatoria interna di istituto 2026: entro quale data deve presentare domanda il docente che sarà dichiarato soprannumerarioNel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF, è stata affrontata anche... Mobilità 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare. Consulenza di gruppo, solo 5 postiSei un docente che deve richiedere il trasferimento o il passaggio di ruolocattedra e temi di commettere errori nella compilazione della domanda? Hai... Una raccolta di contenuti su Graduatoria Interna Temi più discussi: Graduatoria interna d’Istituto: modello di domande per l’aggiornamento e modello circolare; Tabella punteggio graduatoria interna docenti: servizio, esigenze di famiglia e titoli culturali; Graduatoria interna d'istituto: come si valutano i servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo [Chiarimenti]; Graduatoria interna docenti 2026: come si calcola il punteggio tra servizio, famiglia e titoli. Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo entro il 17 aprile: chi viene inserito, chi escluso, a cosa serve [LO SPECIALE]Il Dirigente scolastico è tenuto alla predisposizione e alla pubblicazione all’Albo della scuola delle graduatorie interne di istituto entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la ... orizzontescuola.it Mobilità scuola 2026/2027: guida alle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerarioUno strumento utile per applicare il CCNI, calcolare i punteggi e redigere correttamente le graduatorie interne da parte delle scuole ... flcgil.it Consigliere comunale ha diritto all’esclusione dalla graduatoria interna - facebook.com facebook Nota dell'Ufficio Scolastico L'Aquila per la predisposizione della graduatoria interna di istituto, con indicazioni che riportiamo perché valide a livello nazionale. Utile per "leggere" le graduatorie e capire la propria posizione e chi deve essere indiv… x.com