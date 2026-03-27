Nella giornata di venerdì 27 marzo si sono svolte le prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa del campionato mondiale di Formula 1. Nella seconda sessione, Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo, precedendo di 92 millesimi Kimi Antonelli. La classifica dei tempi vede quindi i due piloti ai vertici, con Piastri leggermente più veloce rispetto all’avversario.

Oscar Piastri beffa Kimi Antonelli e si piazza davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone 2026, terza tappa del Mondiale di F1, andate in scena oggi venerdì 27 marzo. Sul circuito di Suzuka, il pilota australiano, al volante della McLaren, ha fatto segnare il miglior tempo di 1’30?133. Piastri ha messo in fila le due Mercedes: Kimi Antonelli è secondo a 92 millesimi, George Russell è terzo a 0?205. Quarto Lando Norris con l’altra McLaren, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono piazzate rispettivamente in quinta e sesta posizione. Solo decima la Red Bull di Max Verstappen, staccato di 1?376 da Piastri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gp Giappone 2026, prove libere: Piastri beffa Antonelli per 92 millesimi

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