Governo Schlein | si sbriciolano

Le tensioni all’interno dei principali partiti si fanno sempre più evidenti, con dichiarazioni che segnalano divisioni e cambiamenti. Recentemente, un rappresentante dell’opposizione ha commentato le dinamiche interne di due formazioni politiche, riferendo di una faida interna a Fratelli d’Italia e di dimissioni di un esponente di Forza Italia. La situazione politica continua a mostrare segnali di instabilità e cambiamenti.

Quando Santenchè dice che paga il ‘conto’ anche per altri che significa? Che “è una faida tutta interna a Fratelli d’Italia, ma l’abbiamo visto anche oggi in Fi dove ci sono state le dimissioni di Gasparri che è stato sostituito. Si stanno sbriciolando sotto il peso della loro arroganza”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a Piazza Pulita.Per Schlein il governo Meloni “è così impegnato con propri problemi e con i problemi che ha con la giustizia che non si sta occupa degli italiani”. “E’ un governo che sta cadendo a pezzi sotto il peso della propria arroganza”. Così la segretaria del Pd dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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