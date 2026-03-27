Un ex pilota proveniente dal Québec ha annunciato che nel prossimo Gran Premio storico di Monaco utilizzerà la vettura Arrows A1, guidata in passato dal suo idolo Villeneuve e della quale ha espresso il desiderio di guidare la vettura di Patrese. La gara si terrà nel circuito di Monaco, noto per le sue curve strette e la lunga tradizione nel mondo delle corse automobilistiche.

Nato nel 1997, il Gran Premio storico di Monaco unisce il fascino del circuito cittadino a quello delle vetture d’epoca. Quest’anno si terrà dal 24 al 26 aprile e vedrà tra i partecipanti anche il primo pilota proveniente dal Québec: Bertrand Godin, che è cresciuto nel mito di Gilles Villeneuve ed è coinvolto nelle corse automobilistiche da oltre 30 anni. Il 58enne utilizzerà la Arrows A1, con cui Riccardo Patrese ha partecipato al Mondiale di Formula 1 nel 1978. I due si sono incontrati al circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, un piccolo comune in provincia di Pavia, per preparare l’appuntamento. Godin, cosa ha provato al volante della monoposto? “È stata un’esperienza incredibile, stiamo parlando di un pezzo di storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Godin: "Un sogno guidare la Arrows A1 di Patrese che gareggiò col mio mito Villeneuve"

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