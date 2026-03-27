Gli Usa valutano l’invio di truppe di terra | la guerra potrebbe entrare in una nuova fase

Gli Stati Uniti stanno considerando l'invio di truppe di terra nel quadro del conflitto in corso nel Golfo, che entra nel suo 28esimo giorno. La guerra coinvolge anche Israele e Iran, e si teme che questa decisione possa portare a un aumento delle escalation militari. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l'invio di forze terrestri.