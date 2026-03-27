Gli Usa valutano l’invio di truppe di terra | la guerra potrebbe entrare in una nuova fase
Gli Stati Uniti stanno considerando l'invio di truppe di terra nel quadro del conflitto in corso nel Golfo, che entra nel suo 28esimo giorno. La guerra coinvolge anche Israele e Iran, e si teme che questa decisione possa portare a un aumento delle escalation militari. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato l'invio di forze terrestri.
Nel 28esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il conflitto potrebbe cambiare completamente: e non in chiave positiva. Gli Stati Uniti stanno infatti valutando l’invio di un massimo di 10mila soldati di terra, segnale che l’impegno americano potrebbe passare da una fase “a distanza” ad una “sul campo”. L’invio di truppe di terra significa non solo una maggiore esposizione degli Usa ma anche una durata più lunga del conflitto, a conferma che i negoziati non hanno dato risutati positivi finora. La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Che non è una tregua o un accordo, ma una fase due del conflitto che prevederebbe il coinvolgimento dell truppe di terra. 🔗 Leggi su Open.online
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