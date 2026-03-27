Negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi di violenza coinvolgendo adolescenti e giovani. Questi eventi sono stati riferiti dalle forze dell’ordine e riportati dai mezzi di comunicazione, evidenziando una serie di comportamenti aggressivi tra i più giovani. Le autorità competenti stanno analizzando le cause e le dinamiche di tali episodi, senza ancora formulare conclusioni definitive.

Gli episodi di violenza che vedono protagonisti ragazze e ragazzi non nascono dal nulla. Sono il segnale di una società che troppo spesso ha smesso di educare, ascoltare, comprendere e stare davvero accanto ai più giovani. I recenti fatti di cronaca, dalla professoressa accoltellata a Trescore Balneario (Bergamo) ad altri episodi gravissimi che coinvolgono giovanissimi, ci interrogano profondamente e non possono essere archiviati come casi isolati. C’è un disagio diffuso, e sempre più spesso si manifesta anche attraverso l’uso di armi. Questo disagio, se lo osserviamo davvero, non è incomprensibile. I ragazzi non sono il problema. Sono la domanda. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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