Gli Azzurri esultano per la Bosnia e il video diventa virale ma giornalisti e opinionisti Rai non volevano andasse in onda

Durante una trasmissione televisiva, sono state mostrate immagini degli Azzurri che festeggiavano la vittoria della Bosnia. Tuttavia, fonti riferiscono che i giornalisti e gli opinionisti presenti in studio avrebbero espresso disapprovazione riguardo alla messa in onda di quel video. La clip, diventata virale, ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti in trasmissione.

Le immagini degli Azzurri che esultavano per la vittoria della Bosnia non sarebbero piaciute a nessuno in studio. La scelta di mandarle in onda sarebbe stata della regia Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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