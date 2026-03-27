Nella quinta tappa del Giro di Catalogna, il ciclista danese ha attaccato sul Colle di Pall e ha vinto la frazione, conquistando anche la maglia rosa. La gara si è sviluppata lungo un percorso impegnativo, con il corridore che ha preso il comando in salita e ha tagliato il traguardo in prima posizione. La vittoria ha consolidato la sua leadership nella corsa.

Era il più atteso e ha mantenuto le attese della vigilia. Jonas Vingegaard domina la quinta tappa del Giro di Catalogna, la La Seu d’Urgell-La MolinaColl de Pal, si aggiudica il meritato successo di giornata grazie ad un autentico show nei chilometri finali e conquista anche la maglia di leader della classifica generale. Il danese attacca a poco meno di sette chilometri dal traguardo, sgretola in progressione la resistenza dei rivali e trionfa in solitario. Alle sue spalle arrivano l’austriaco Felix Gall della Decathlon CMA CGM Team, staccato di cinquantuno secondi, e il francese Lenny Martinez della Bahrain-Victorious, un minuto e un secondo il suo ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Catalogna, show di Vingegaard a Coll de Pall. Tappa e maglia per il danese

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