Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi La Seu d’Urgell-La Molina Coll de Pal in tv | orari percorso favoriti Sfida sui Pirenei!

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tappa del Giro di Catalogna 2026 che va da La Seu d’Urgell a La MolinaColl de Pal si svolge oggi, dopo il rinvio di ieri a causa delle cattive condizioni meteorologiche. La corsa sui Pirenei si presenta come un'occasione per i principali favoriti di mettere alla prova le proprie forze e determinare eventuali scossoni nella classifica generale. La gara sarà trasmessa in televisione agli orari stabiliti.

Quanto è stato rinviato nella giornata di ieri a causa delle avverse condizioni meteo diventa adesso ineluttabile: è il momento dell’atteso scontro tra i big in un faccia a faccia che potrebbe fornire indicazioni significative sulla conformazione della classifica in vista del gran finale. Il Giro di Catalogna è pronto a vivere la quinta tappa, La Seu d’Urgell-La MolinaColl de Pal di 155,3 chilometri. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.30 Le schermaglie iniziali sono ormai giunte al termine. I big che hanno puntato il loro mirino sulla conquista del successo finale devono uscire allo scoperto e fronteggiarsi senza esclusione di colpi sul primo vero arrivo in salita della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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