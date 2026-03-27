Una donna di 47 anni è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento perché circolava con la targa coperta da un involucro. La stessa donna è accusata di aver tentato di nascondere o alterare i dati del veicolo. La verifica ha portato alla segnalazione alle autorità competenti, che hanno proceduto con le azioni di legge.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri una donna 47enne, residente nella zona. Tra le vie di Meta i carabinieri notano in lontananza una Fiat 500 bianca con al volante la donna. I militari provano ad avvicinarsi ma alla vista della gazzella la donna svolta e imbocca vicolo del Mulino. Poco dopo si ferma e scende imbarazzata. Prova a giustificarsi ma i carabinieri si dirigono verso le targhe. Le guardano ma al posto dei numeri e delle lettere c’erano immagini di prodotto caseari o di salumi con le offerte del momento. La donna le aveva coperte con dei volantini di un noto supermercato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Gira in auto con la targa “incartata”: denunciata

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