Un’opportunità per i giovani marchigiani di partecipare a un progetto di servizio civile nel settore sociale e del soccorso. L’associazione offre 166 posti disponibili, consentendo ai partecipanti di impegnarsi in attività di supporto e assistenza. La selezione riguarda ragazzi interessati a mettersi in gioco nel campo del volontariato e dell’aiuto alla comunità.

Il bando è riservato ai agazzi tra i 18 e i 28 anni che saranno impiegati nelle numerose sedi delle Pubbliche Assistenze distribuite sul territorio regionale. Per candidarsi c'è tempo fino all'8 aprile ANCONA- Un’opportunità concreta per i giovani marchigiani che vogliono mettersi in gioco e avvicinarsi al mondo del sociale e del soccorso. Anpas Marche mette infatti a disposizione 166 posti di Servizio Civile Universale, rivolti ai ragazzi tra i 18 e i 28 anni, nelle numerose sedi delle Pubbliche Assistenze distribuite sul territorio regionale. «Il Servizio Civile Universale è un invito all’azione: rappresenta un’occasione unica per formarsi, maturare una coscienza civile e conoscere da vicino un settore fondamentale come quello sociosanitario – afferma Andrea Sbaffo, presidente di Anpas Marche –. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Giovani e sociale, Anpas Marche offre 166 posti di servizio civile

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