Il collegio docenti dell’istituto tecnico Galilei Sani di Latina ha diffuso una nota in cui manifesta il proprio disappunto riguardo all’interrogazione parlamentare rivolta al ministro dell’Istruzione da parte del vicepresidente della Camera, relativa al Giorno del Ricordo nelle scuole. La comunicazione è stata resa nota dopo che Rampelli aveva presentato la richiesta di chiarimenti sulla ricorrenza nelle istituzioni scolastiche.

Nota condivisa del collegio dei docenti dopo l'interrogazione al ministro dell'Istruzione Valditara presentata dal vicepresidente della Camera Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a mezzo circolare (la numero 365 del 6 febbraio 2026), invitava le scuole italiane a celebrare il ‘Giorno del Ricordo’ al fine ‘di promuovere una riflessione consapevole sul significato e sul valore del Giorno del Ricordo’". I docenti del Galilei-Sani di Latina, durante le proprie attività didattiche, e nel rispetto delle linee guida di educazione civica, “hanno sempre trattato argomenti finalizzati alla conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico e letterario della Repubblica italiana senza pregiudizi etnici e politici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Giorno del ricordo nelle scuole, i prof del Galilei rispondono a Rampelli

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