Giornata di sciopero | si fermano trasporti scuola e giornalisti

Venerdì 27 marzo si sono svolti scioperi in diversi settori in tutta Italia, con blocchi che hanno coinvolto i trasporti pubblici, le scuole e i mezzi di informazione. A Bologna, come nel resto del paese, molte attività sono state sospese o rallentate a causa delle agitazioni. La giornata ha visto coinvolti lavoratori di vari comparti che hanno aderito alle manifestazioni di protesta.

Un venerdì in cui coincidono più agitazioni, con modalità diverse nelle città d'Italia. Tutte le informazioni Quella di oggi, venerdì 27 marzo, è un'altra giornata di scioperi. In tutta Italia e anche a Bologna si fermano svariati settori, dai trasporti alle scuole, fino a giornali e telegiornali. Il trasporto pubblico locale non si ferma ovunque: come scrive Today, l'agitazione coinvolge il gruppo Atm a Milano, la rete Net nell'area di Monza e Brianza, i lavoratori della Sun a Novara e il tpl di Torino e Napoli. Non è coinvolta invece l'azienda Tper, che gestisce bus e navette nell'area metropolitana bolognese. Per i bolognesi in trasferta nelle città coinvolte dallo sciopero, potrà essere difficile per tutta la giornata prendere bus, tram e metro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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