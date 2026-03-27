Giorgia Palmas è stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente avvenuto a metà marzo. Dopo l’intervento chirurgico, si trova attualmente sotto osservazione medica. I suoi sostenitori hanno seguito con apprensione le notizie sulla sua condizione, che si sono poi tranquillizzate con gli aggiornamenti successivi. La situazione rimane sotto controllo, e le autorità sanitarie continuano a monitorare il suo stato di salute.

Momenti di apprensione, fortunatamente subito seguiti da un sospiro di sollievo, per i numerosi sostenitori di Giorgia Palmas. La nota conduttrice ed ex velina di Striscia la notizia, 42 anni, è stata protagonista di un imprevisto di salute che l’ha portata dritta in sala operatoria presso il Policlinico San Donato di Milano. Un intervento necessario, diventato inevitabile dopo un infortunio occorso durante il weekend di metà marzo. Giorgia Palmas, come sta dopo l’incidente. Tutto ha avuto inizio nel fine settimana del 15 marzo. Giorgia Palmas era appena rientrata da un rigenerante viaggio in Egitto insieme al marito, l’ex campione di nuoto Filippo Magnini, quando un incidente domestico o sportivo (le dinamiche precise non sono state rese note) ha cambiato i piani della famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgia Palmas in ospedale, l’intervento dopo l’incidente di metà marzo: come sta ora

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