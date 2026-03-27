Il rapper GionnyScandal ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip insieme alla fidanzata Clara. Durante il soggiorno, ha parlato del ritrovamento del padre biologico, avvenuto dopo molti anni. Nei primi giorni all’interno della casa, il concorrente ha affrontato diverse difficoltà.

Il rapper, con un passato difficile alle spalle, ha deciso di abbandonare il gioco e di tornare a casa. La sua storia I primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip per GionnyScandal, rapper, non sono stati semplici. Lui stesso si è confidato con i suoi amici, ha raccontato di essere stato abbandonato dai genitori biologici, poi di essere stato adottato. Ma la vita non è stata semplice. Poco dopo ha perso il papà adottivo, poi quando aveva 10 anni è morta la sua mamma. "Ho iniziato a vivere nel terrore, mi sentivo solo”, ha confidato. Nel 2011 ha iniziato a fare musica, poi nel 2023, su consiglio del manager, ha provato a cercare i suoi genitori biologici per conoscere le sue origini, ma non è riuscito a stringere rapporti con loro. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - GionnyScandal lascia il GFVIP con la fidanzata Clara. Le parole sul papà biologico (ritrovato dopo anni)

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