giochi slitta la consegna dello stadio iacovone

Lo stadio Iacovone, principale struttura per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, sarà consegnato a metà luglio invece che a giugno. La modifica nelle tempistiche riguarda la conclusione dei lavori di completamento dell’impianto, che avrebbe dovuto essere pronto in precedenza. La differenza di circa un mese potrebbe influire sui programmi di organizzazione dell’evento.

Lo stadio Iacovone, impianto di punta dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, sarà terminato a metà luglio anziché a giugno, quindi quasi sul filo di lana rispetto all’inaugurazione dell’evento che è il 21 agosto. E c’è uno slittamento anche per lo stadio del nuoto, il PalaRicciardi, il centro degli sport nautici e il centro tennis Magna Grecia. Quest’ultimo “doveva essere pronto a fine aprile e invece non lo sarà poiché abbiamo dato altri lavori e anche un mese in più”. Nella conferenza stampa di ieri a Palazzo Troilo per la firma di un accordo con Confindustria Taranto, Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo e... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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