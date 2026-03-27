giochi slitta la consegna dello stadio iacovone

Lo stadio Iacovone, che ospiterà le gare dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, non sarà pronto entro la data prevista di giugno, ma sarà completato a metà luglio. La consegna dell’impianto, che rappresenta una delle strutture principali dell’evento, subirà quindi uno slittamento di circa un mese. La differita nella conclusione si concretizza in un ritardo rispetto alle tempistiche iniziali annunciate.

Lo stadio Iacovone, impianto di punta dei Giochi del Mediterraneo di Taranto, sarà terminato a metà luglio anziché a giugno, quindi quasi sul filo di lana rispetto all’inaugurazione dell’evento che è il 21 agosto. E c’è uno slittamento anche per lo stadio del nuoto, il PalaRicciardi, il centro degli sport nautici e il centro tennis Magna Grecia. Quest’ultimo “doveva essere pronto a fine aprile e invece non lo sarà poiché abbiamo dato altri lavori e anche un mese in più”. Nella conferenza stampa di ieri a Palazzo Troilo per la firma di un accordo con Confindustria Taranto, Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo e... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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