Giochi Europei 2027 | definito il programma degli sport L’Italia difenderà il titolo del 2023

Il Comitato Esecutivo dei Comitati Olimpici Europei ha stabilito gli sport che saranno presenti alla quarta edizione dei Giochi Europei, che si svolgeranno a Istanbul dal 16 al 27 giugno 2027. È stato confermato che l’Italia parteciperà difendendo il titolo vinto nel 2023. La lista degli sport è ora ufficiale e definita in vista dell’evento.

Il Comitato Esecutivo dell’EOC (Comitati Olimpici Europei) ha definito gli sport che faranno parte del programma della quarta edizione dei Giochi Europei, in programma a Istanbul dal 16 al 27 giugno 2027. La manifestazione continentale rappresenterà un appuntamento fondamentale soprattutto per alcune discipline nel percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Saranno nel complesso 26 gli sport (di cui 22 olimpici) protagonisti della kermesse con il debutto assoluto del beach sprint di canottaggio, del sollevamento pesi e dello squash. Mihai Covaliu, presidente della Commissione di Coordinamento dell’EOC, ha dichiarato: “ Istanbul 2027 sarà una tappa chiave sulla strada verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giochi Europei 2027: definito il programma degli sport. L’Italia difenderà il titolo del 2023 Articoli correlati Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingNel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match... Dove vedere in tv Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, programma, streamingRiprendono gli incontri validi per il Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio: nella settima giornata, la seconda del girone di... Aggiornamenti e notizie su Giochi Europei Discussioni sull' argomento Il padel è stato confermato anche per i Giochi Europei 2027; Definito il sistema di qualificazione per lo squash alle Olimpiadi LA28. Giochi Europei 2027: definito il programma degli sport. L’Italia difenderà il titolo del 2023Il Comitato Esecutivo dell'EOC (Comitati Olimpici Europei) ha definito gli sport che faranno parte del programma della quarta edizione dei Giochi Europei, ... oasport.it CONI - Approvato il programma dei Giochi Europei: presenti 26 sport con Los Angeles 2028 nel mirinoIl Comitato Esecutivo dei Comitati Olimpici Europei (EOC) ha approvato il programma sportivo in vista della quarta edizione dei Giochi Europei, in programma dal 16 al 27 giugno del 2027 in quel di Ist ... napolimagazine.com La Pallavolo ritorna nel programma dei Giochi Olimpici Europei ad Istanbul 2027 x.com Nintendo annuncia prezzi diversi per i giochi Switch 2: le versioni digitali costeranno meno delle fisiche; si attendono sviluppi sui mercati europei. https://www.everyeye.it/notizie/nintendo-cambia-strategia-switch-2-giochi-fisici-costeranno-piu-867709.htmlut - facebook.com facebook