Giocamondo Study SpA ripropone un’imperdibile opportunità dedicata ai docenti | una borsa di studio esclusiva per una settimana di formazione internazionale… questa volta nella vibrante capitale irlandese!

Giocamondo Study SpA ha annunciato l’apertura di una borsa di studio rivolta ai docenti, che permette di partecipare a una settimana di formazione internazionale nella capitale irlandese. L’azienda, attiva nell’organizzazione di programmi di studio all’estero e nella formazione professionale per insegnanti, ha avviato questa iniziativa per offrire un'opportunità di aggiornamento all’estero. La selezione è rivolta a insegnanti interessati a sviluppare competenze in un contesto internazionale.

Giocamondo Study SpA, tra i principali player nazionali nell’organizzazione di programmi di studio all’estero e punto di riferimento per la formazione docenti all’estero, lancia una nuova borsa di studio pensata per arricchire il tuo percorso professionale in un contesto internazionale stimolante. Vivi un’esperienza unica a Dublino con Giocamondo Study! Destinazione? Dublino, una città dinamica, accogliente. L'articolo Giocamondo Study SpA ripropone un’imperdibile opportunità dedicata ai docenti: una borsa di studio esclusiva per una settimana di formazione internazionale. questa volta nella vibrante capitale irlandese!. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Vacanze studio estive per gruppi accompagnati da docenti Giocamondo Study: gennaio è il momento decisivo per formare il tuo gruppo!Il countdown è ufficialmente iniziato: l’estate 2026 si avvicina e l’interesse per le Vacanze Studio è più alto che mai. Erasmus+ per i docenti: docenti: opportunità, benefici e come partecipare. Iscriviti alla newsletter dedicata ai viaggi studioIl mondo dell’istruzione sta cambiando rapidamente: mobilità internazionale, scambi culturali, campus formativi, summer school e percorsi Erasmus+... Aggiornamenti e notizie su Giocamondo Study SpA Discussioni sull' argomento Giocamondo Study SpA ripropone un’imperdibile opportunità dedicata ai docenti: una borsa di studio esclusiva per una settimana di formazione internazionale… questa volta nella vibrante capitale irlandese!; Stage linguistici: firmato Accordo Quadro gara Consip. Le scuole possono già emettere un ordine di acquisto con Giocamondo Study!. A Giocamondo Study premio Innovazione di ConfindustriaGiocamondo Study spa (ticker EGM: GMS), Pmi innovativa di Ascoli Piceno ai vertici nazionali nel settore viaggi studio per ragazzi in tutto il mondo, ha ricevuto oggi a Roma il Premio Imprese per ... ansa.it Giocamondo Study Spa punta alla quotazione in BorsaGiocamondo Study, pmi di Ascoli Piceno attiva nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione, punta a diventare il primo operatore italiano nel settore dei viaggi ... ansa.it Aurora Eventi. . Mandrake in scena a Assisi. Arriva al Teatro Lyrick con uno spettacolo che spara dritto sulle contraddizioni quotidiane. Ironia spietata, risate senza filtro e quella capacità unica di farti ridere anche quando stai per riflettere. Assisi – Teatro Lyri - facebook.com facebook