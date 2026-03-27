Gino Paoli | Ceneri nel Mare di Boccadasse Funerali Privati per il Re della Canzone Italiana

Il cantautore genovese è deceduto all’età di 91 anni e le sue ceneri saranno deposte nelle acque di Boccadasse, il quartiere che ha ispirato la canzone “La Gatta”. I funerali sono stati privati e si sono svolti con una cerimonia riservata, con i presenti che hanno reso omaggio al musicista durante la funzione. La città di Genova ha assistito con commozione alle esequie.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Il cantautore genovese, morto a 91 anni, riposerà nelle acque del borgo che ispirò “La Gatta”. Cerimonia intima e omaggi commossi da Genova. Gino Paoli, leggenda della musica italiana scomparso a 91 anni, avrà le ceneri disperse nel mare di Boccadasse, il pittoresco borgo genovese dove compose la celebre “La Gatta”. Originario di Monfalcone ma genovese d’adozione, Paoli viveva nel Quartiere Azzurro tra Nervi e Quinto, con vista sul mare che infuse poesia nelle sue canzoni senza tempo. I funerali si terranno in forma strettamente privata, solo con i familiari, rispettando la riservatezza richiesta dai parenti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Gino Paoli: Ceneri nel Mare di Boccadasse, Funerali Privati per il Re della Canzone Italiana Articoli correlati Gino Paoli: Funerali Privati e Ceneri a Boccadasse, Addio DiscretoRomina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Gino Paoli, leggenda della... Gino Paoli, l’addio silenzioso e di classe. Funerali privati e le ceneri disperse sul lungomare di BoccadasseGino Paoli non amava il clamore, ma ha sempre vissuto “in un angolo” senza imporre la sua presenza. Approfondimenti e contenuti su Gino Paoli Temi più discussi: Gino Paoli è stato cremato. Le ceneri nel mare di Boccadasse; Gino Paoli, ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse: le volontà sul funerale; Gino Paoli è stato cremato, le ceneri saranno sparse in mare a Boccadasse, il borgo della sua gatta; La volta buona 2025/26 - Gino Paoli, le ceneri del cantautore nel mare di Boccadasse - 26/03/2026 - Video. Quando l’ultimo saluto a Gino Paoli? Tutto sui funerali e le ceneri disperse sul mare di GenovaIl mondo della musica dice addio a Gino Paoli: funerali privati e ultime volontà rispettate, con le ceneri disperse sul lungomare di Boccadasse. alfemminile.com Gino Paoli, le sue ceneri saranno disperse nel mare di BoccadasseÈ proprio lì che compose la celebre canzone La Gatta. I funerali si terranno in forma strettamente privata alla sola presenza dei familiari, nel rispetto della riservatezza voluta dai suoi parenti ... vanityfair.it Le ultime volontà di Gino Paoli, le ceneri nel suo amato mare ecco una immagine della sua amata casa di Boccadasse https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/le-ultime-volonta-di-gino-paoli-il-funerale-in-forma-privata-le-ceneri-nel-ma - facebook.com facebook Gino Paoli, la tua musica vivrà per sempre nei nostri cuori. Il cielo in una stanza — una canzone che non smetterà mai di toccare l’anima. #ginopaoli #ilcieloinunastanza #musicaeterna #tributo #italianmusic x.com