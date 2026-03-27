A Rivignano Teor, nell'ambito della stagione teatrale, sarà rappresentato lo spettacolo

Nell'ambito della Stagione Teatrale di Rivignano Teor, Anà -Thema Teatro presenterà: Giacomino e il fagiolo magico, una delle fiabe più amate di sempre. Lo spettacolo si terrà domenica 29, alle 16, nell'auditorium comunale di Rivignano, ingresso libero, fuori abbonamento. Gli interpreti sono Luca Ferri e Luca Marchioro, la regia è di Luca Ferri. Si tratta di una produzione Anà–Thema e Teatro della Corte. Preparatevi a salire tra le nuvole insieme a Giacomino, il coraggioso protagonista, un ragazzo ingenuo ma pieno di sogni, un fagiolo speciale che cresce fino al cielo, un gigante brontolone, una gallina dalle uova d’oro e una grande lezione di coraggio, ingegno e crescita personale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Giacomino e il fagiolo magico, spettacolo teatrale a Rivignano

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