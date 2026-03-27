I residenti del quartiere hanno scritto alla sindaca chiedendo di chiudere il drop-in di vico della Croce Bianca e di trasformare gli spazi in un doposcuola. La richiesta si inserisce in un piano più ampio di interventi per il centro storico, che prevede diverse misure di riqualificazione del quartiere. La questione riguarda specificamente l'utilizzo degli spazi pubblici e le attività di supporto ai giovani.

Un piano articolato di interventi per il centro storico, con la richiesta, reiterata, di chiudere il drop-in di vico della Croce Bianca e riconvertire gli spazi in servizi per il quartiere, a partire da attività di doposcuola. È il contenuto della proposta operativa inviata nei giorni scorsi alla sindaca di Genova Silvia Salis dal comitato dei residenti dell’ex Ghetto ebraico, a seguito dell’incontro del 18 marzo scorso con la prima cittadina. Il documento riguarda in particolare il quadrante compreso tra via Lomellini, via Bensa e via del Campo e si inserisce nel confronto avviato sul futuro del centro storico in vista della stagione estiva. Secondo il comitato, la struttura risulterebbe inadeguata per dimensioni e collocazione urbanistica rispetto al bacino d’utenza servito e contribuirebbe a criticità legate alla vivibilità dell’area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Ghetto: i residenti scrivono alla sindaca, "Chiudere il drop-in e riconvertire i locali in doposcuola"

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