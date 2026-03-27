Germania anche Merz sedotto dal fossile

In Germania, il governo ha annunciato l’intenzione di eliminare progressivamente sia l’energia nucleare sia quella a carbone, secondo un rapporto dell’Agenzia federale di rete. Tra le figure coinvolte, anche il politico Merz, noto per le sue posizioni favorevoli ai combustibili fossili. La decisione si inserisce in un quadro di politiche energetiche che puntano a una transizione verso fonti rinnovabili, ma che incontrano ancora resistenze e sfide pratiche.

Energia «La Germania è uno dei pochi Paesi al mondo ad essersi impegnata a eliminare gradualmente sia l’energia nucleare che quella a carbone» cita il report dell’Agenzia federale di rete che . Energia «La Germania è uno dei pochi Paesi al mondo ad essersi impegnata a eliminare gradualmente sia l’energia nucleare che quella a carbone» cita il report dell’Agenzia federale di rete che . Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Germania, anche Merz sedotto dal fossile Articoli correlati “Mai così vicini”. Meloni abbraccia la Germania di Merz: “Sintonia anche sulla difesa dei confini dall’immigrazione”“Così lontani, così vicini” era un film del 1993 del genio tedesco Wim Wenders – quello de “Il cielo sopra Berlino” – nel quale si parlava di... Divorzio Francia-Germania sul caccia di sesta generazione. E Meloni e Merz ora parlano anche di piattaforme terrestriLa Germania potrebbe entrare ufficialmente nel programma GCAP (Global Combat Air Programme) per un caccia di sesta generazione. Contenuti e approfondimenti su Germania anche Merz sedotto dal fossile Germania, la Cdu di Merz conquista la Renania-Palatinato: crolla la SPD, AfD terza forza con il 19,6% dei consensiPer ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento regionale sono necessari 51 seggi, ma nessuna forza li raggiunge autonomamente. Il Partito liberale democratico (Fdp), la Sinistra e i Liberi eletto ... affaritaliani.it Germania, la CDU di Merz vince le elezioni in Renania-Palatinato: ennesimo tracollo dei Socialdemocratici, l’AfD in ascesaL’ennesimo risultato catastrofico della SPD, la vittoria dei Conservatori del cancelliere tedesco Friedrich Merz e l’ascesa ormai inesorabile anche nel voto locale nella ex Germania dell’Ovest dell’Af ... unita.it