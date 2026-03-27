George Russell ringrazia la fidanzata | A letto alle 18 quando ero a Melbourne per adattarsi al fuso
Durante il primo Gran Premio stagionale di Formula 1 in Australia, il pilota ha menzionato il sacrificio della fidanzata, che si è adattata al fuso orario andando a letto alle 18 mentre si trovava a Melbourne. Russell ha commentato che altre persone avrebbero scelto di uscire con amici, ma lei ha preferito rispettare le esigenze di supporto durante la gara.
George Russell ha raccontato il sacrificio fatto dalla fidanzata Carmen in occasione del primo GP di Formula 1 della stagione in Australia: "Altre persone avrebbero preferito uscire a cena con gli amici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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