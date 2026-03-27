George Russell ringrazia la fidanzata | A letto alle 18 quando ero a Melbourne per adattarsi al fuso

Durante il primo Gran Premio stagionale di Formula 1 in Australia, il pilota ha menzionato il sacrificio della fidanzata, che si è adattata al fuso orario andando a letto alle 18 mentre si trovava a Melbourne. Russell ha commentato che altre persone avrebbero scelto di uscire con amici, ma lei ha preferito rispettare le esigenze di supporto durante la gara.