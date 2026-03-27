gazprom e rosneft coinvolte nella deportazione di minori ucraini il report di yale e il cortocircuito delle sanzioni

Un rapporto recente attribuisce a Gazprom e Rosneft il coinvolgimento nel trasporto, finanziamento e indottrinamento di almeno 2.158 bambini ucraini deportati tra il 2022 e il 2025. Secondo lo studio condotto da un istituto di ricerca, i minori sono stati portati nei territori occupati o in Russia, con dettagli sui movimenti e le attività delle due aziende.

Gazprom e Rosneft hanno trasportato, finanziato e indottrinato almeno 2.158 bambini ucraini deportati nei territori occupati o in Russia tra il 2022 e il 2025. Lo dimostra un nuovo rapporto del Humanitarian Research Lab della Yale School of Public Health, pubblicato il 25 marzo 2026 e intitolato " Willing Accomplices ", costruito in larga misura sulle stesse comunicazioni ufficiali, sui post sui social media e sui documenti aziendali delle due società, che hanno pubblicizzato queste attività come fossero normali programmi di welfare aziendale. Quei 2.158 bambini sono una frazione di un fenomeno molto più vasto. L'Ucraina ha finora documentato in modo dettagliato – con luogo di origine e posizione attuale in Russia – oltre 19. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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