Gattuso su Tonali | Provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo Mi chiamò per …

Durante la conferenza stampa successiva alla partita contro l'Irlanda del Nord, il commissario tecnico della nazionale italiana ha menzionato un tentativo di portare un calciatore di proprietà di un club milanese, ma è stato il club stesso a intervenire e portarlo via. Ha anche riferito di aver ricevuto una chiamata da parte di quel club riguardo alla situazione del giocatore.

"Abbiamo fatto un passettino, ora dobbiamo scalare l'Everest. Ci giochiamo tanto. Il formicolio oggi lo avevamo tutti, anche io Buffon e il presidente. Fantasmi sì, ma ora ci manca l'ultima partita per completare l'opera". Queste le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Nel suo intervento anche un retroscena su Sandro Tonali (ecco l'estratto da Tuttomercatoweb). "Se la portava a Coverciano mi preoccupavo. Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. Io ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gattuso su Tonali: “Provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Mi chiamò per …” Articoli correlati Gattuso: “Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravo”Forse l’unico calciatore, insieme a Donnarumma, che possa essere considerato di livello superiore. Gattuso: "Tonali? Volevo portarlo al Napoli, al Milan mi chiamò e..."Gennaro Gattuso parla del suo rapporto con Sandro Tonali, il centrocampista che ha sbloccato la gara contro l'Irlanda del Nord: "Provai a portarlo al... Gattuso in Milan #acmilan #football #seriea Una raccolta di contenuti su Gattuso su Tonali Provai a portarlo da... Temi più discussi: Buona la prima, l’Italia al secondo round per andare al Mondiale; La rivelazione di Gattuso: Provai a portare Tonali nel mio Napoli, ma il Milan fu più bravo; Gattuso: Tonali provai a portarlo con me a Napoli, il Milan fu più bravo; Gattuso svela: Quando allenavo il Napoli provai a prendere Tonali. Gattuso: Provai a portare Tonali al Napoli, poi il Milan fu più bravoBel retroscena quello svelato da Gattuso su Tonali al termine della partita contro l'Irlanda del Nord. Un bel rimpianto per il Napoli ... ilnapolista.it La rivelazione di Gattuso: Provai a portare Tonali nel mio Napoli, ma il Milan fu più bravoGennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha raccontato un curioso retroscena di mercato su Sandro Tonali, suo pallino fin dai tempi. tuttomercatoweb.com #Milan, #Bartesaghi due assist con l'Under 21 e dominio totale: messaggio chiaro a Gattuso. La nostra analisi nei commenti. - facebook.com facebook Gattuso: "Ero al Napoli, provai a portare Tonali da me. Il Milan fu più bravo" x.com