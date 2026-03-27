L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord per 2-0 nel primo playoff di qualificazione ai Mondiali. Dopo la partita, Gennaro Gattuso ha espresso gratitudine per il comportamento dei tifosi di Bergamo, ringraziandoli perché non hanno fischiato durante l’intervallo. La vittoria permette alla nazionale di avanzare nella fase di qualificazione.

L’Italia vince per 2-0 contro l’Irlanda del Nord il primo playoff per l’accesso ai Mondiali e Gennaro Gattuso tira un primo sospiro di sollievo. La Nazionale ha disputato una partita complessa, come ha confermato il ct al fischio finale ai microfoni di Rai Sport: “Non è stata per niente facile. L’Irlanda ci ha sorpreso, hanno palleggiato e non giocato in verticale come c’era da aspettarsi. Nel primo tempo potevamo fare meglio, non sviluppavamo come avevamo preparato dato che Locatelli si schiacciava troppo. Comunque siamo stati bravi, non era scontato”. Questa notte Gattuso potrà dormire senza pillolina anche se ci sarà ancora l’adrenalina: “Ci siamo complicati un po’ la vita ma siamo rimasti concentrati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Ringraziamo Bergamo che non ci ha fischiato all’intervallo”

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#Gattuso: “Ringraziamo Bergamo che non ci ha fischiato all’intervallo” Il ct a Rai Sport: "Non è stata per niente facile. Non era scontati vincere" facebook

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