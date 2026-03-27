Gattuso le cene hanno forgiato il carattere Serve un po’ di calcio

L’Italia ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord in una partita valida per le qualificazioni. Dopo il successo, si è parlato delle esperienze di Gattuso e del suo carattere, attribuendogli anche momenti di convivialità come le cene. Un commento di un giornalista analizza anche il ruolo del calcio e le difficoltà affrontate, facendo riferimento a un discorso sul martirio calcistico.

Gattuso, le cene hanno forgiato il carattere. Ora serve un po’ di calcio Paolo Condò sul Corriere della Sera ( qui Roncone parla di martirio calcistico ) analizza la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Irlanda del Nord. L’Italia ha superato il primo ostacolo, ora però resta la partita dentro fuori contro la Bosnia martedì in Bosnia. E, scrive Condò, servirà più calcio rispetto a quello (non) mostrato ieri sera a Bergamo. E – ancora Condò – l’Italia l’ha vinta dopo che il suo orrendo primo tempo ha dato ai nordirlandesi il coraggio di attaccare. A quel punto si sono aperti gli spazi e per la Nazionale è stato più facile. Martedì in Bosnia, potrebbe accadere lo stesso (si spera) visto che i nostri avversari giocheranno in casa davanti a un pubblico che li sosterrà dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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