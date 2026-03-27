Gattuso elogia Bastoni | Al 99% non doveva esserci | dimostrato attaccamento

Durante la semifinale dei playoff per il Mondiale 2026, l’Italia ha sconfitto l’Irlanda del Nord, assicurandosi il passaggio alla finalissima. Nel corso della partita, l’allenatore ha espresso apprezzamento per un giocatore, sottolineando che l’attaccamento mostrato ha dimostrato la sua dedizione. La vittoria permette alla squadra di avanzare nel torneo, mentre il match ha evidenziato anche il carattere e la determinazione dei calciatori coinvolti.

La vittoria dell’ Italia contro l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff non ha regalato solo l’accesso alla finalissima per il Mondiale 2026, ma ha mostrato il volto più umano e resiliente della Nazionale. Nel post-partita, un orgoglioso Gennaro Gattuso ha lodato lo spirito di sacrificio dei suoi ragazzi, rivelando retroscena sulle condizioni fisiche di alcuni pilastri della difesa. Il CT ha sottolineato come la forza di questa squadra risieda nella coesione interna, un elemento che sembrava smarrito nelle ultime sfortunate spedizioni azzurre. Gattuso ha svelato il commovente attaccamento alla maglia mostrato dai suoi difensori, pronti a stringere i denti pur di non abbandonare i compagni nel momento del bisogno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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