Gatti torna in campo con la nazionale | prova sufficiente per il difensore della Juve secondo i giornali Il voto

Federico Gatti ha disputato una partita con la nazionale azzurra, ottenendo una valutazione giudicata sufficiente dai quotidiani sportivi. Il difensore della Juventus è sceso in campo in una delle ultime uscite con la maglia della sua nazionale, confermando la propria presenza in rosa. La prestazione è stata valutata positivamente, anche se senza particolari spunti di rilievo.

Federico Gatti torna in campo con la nazionale azzurra: prova sufficiente per il difensore della Juventus. Vediamo il voto assegnatogli. La Juve guarda i propri nazionali con segnali incoraggianti, in particolare dal reparto arretrato. Durante l’ultima sfida dell’Italia, Federico Gatti è tornato a vestire la maglia azzurra subentrando al 19’ del secondo tempo a Alessandro Bastoni. CONTINASSA JUVE LIVE Secondo la pagella di Tuttosport, il calciatore ha meritato un voto 6, disputando una prova ordinata e senza sbavature. Il centrale ha sfruttato l’occasione per togliersi un po’ di ruggine di dosso, considerando che non scendeva in campo con la selezione maggiore da circa un anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gatti torna in campo con la nazionale: prova sufficiente per il difensore della Juve secondo i giornali. Il voto Articoli correlati Gatti Juve, richieste dalla Premier League per il difensore centrale della nazionale. La società bianconera lo cederebbe per questa sommadi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, richieste dall’Inghilterra per il difensore centrale. Gatti Juve, richieste dalla Premier League per il difensore centrale della nazionale. Il club bianconero lo cederebbe per questa sommadi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, richieste dall’Inghilterra per il difensore centrale. Contenuti utili per approfondire Gatti torna Discussioni sull' argomento Mondiali: Bastoni torna ad allenarsi a Coverciano, in campo solo in 14; Italia, dopo la sostituzione di Chiesa le news su Bastoni; Torna in campo il campionato dilettantistico laziale con il big match Truppian-Pro Marcellina; Nazionale, i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali: torna Chiesa, esordio per Palestra. Ci sono Gatti, Pisilli, Tonali e Scamacca. Questa Pasqua torna l'evento più dolce ed etico di sempre: Facciamo la festa... con gli animali! Vi aspettiamo sabato 28 marzo e sabato 4 aprile, per festeggiare una Pasqua piena di tenerezza con i mici di cioccolato artigianale dei Gatti del Ver - facebook.com facebook