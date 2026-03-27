Giada Bocellari ha espresso forte disappunto riguardo all'orario stabilito per il delitto avvenuto a Garlasco, definendolo una

Giada Bocellari mette a posto diversi punti sul delitto di Garlasco. Da settimane si rincorrono le ipotesi sull’orario dell’omicidio che potrebbero essere presenti nella consulenza depositata dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Erroneamente viene riferito che l’epoca dell’azione delittuosa – tra le 9:12 e le 9:35 – è stata stabilita dal giudice Vitelli, e l’avvocata di Alberto Stasi interviene proprio su questo e parla di “vergogna di questo processo” riferendosi ai criteri con i quali questo dato è stato stabilito. Il ruolo del giudice Stefano Vitelli nell'orario La "vergogna di questo processo" secondo Giada Bocellari Ultim'ora:... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giada Bocellari sbotta sull'orario dell'omicidio e parla di "vergogna di questo processo"

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Garlasco: la certezza di Giada Bocellari che Stasi sia innocente #garlasco

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