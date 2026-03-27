gi joe stanno per tornare con una delle sue migliori saghe di sempre

Un noto gruppo militare degli anni Ottanta sta per tornare nelle librerie e nelle vetrine dei negozi di giocattoli. La nuova edizione riproporrà una delle saghe più apprezzate del passato, con dettagli aggiornati e versioni restaurate. La notizia è stata annunciata dai rappresentanti dell’azienda produttrice, senza specificare una data precisa di uscita.

Il gruppo militare più amato dai fan degli fumetti e dei giocattoli degli anni 80? stanno ritornando con una riedizione di una delle loro migliori saghe di sempre. L’universo dei G.I. Joe consolida la sua presenza tra il pubblico italiano con un ritorno che celebra oltre quarant’anni di storia, cultura pop e avventura. Grazie alla collaborazione con Skybound, saldaPress pubblica un’edizione curata che riporta al centro della scena una delle saghe più iconiche del fumetto americano. G.I. JOE -©Saldapress Mentre il rilancio dei personaggi all’interno dell’ Energon Universe intercetta e affascina una nuova generazione di lettori, arriva finalmente in Italia la serie che ha dato origine al mito: G. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - G.I. Joe stanno per tornare con una delle sue migliori saghe di sempre

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