Nell’area dell’ex Fabbrica Doro di Fuorni, la famiglia Boccia ha espresso un interesse iniziale per la realizzazione di un albergo. La proposta riguarda la trasformazione dell’area industriale in una struttura ricettiva, anche se al momento si tratta solo di una prima reazione e di un’ipotesi ancora da definire. Non sono stati forniti dettagli sul progetto o sui tempi di realizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Piace alla famiglia Boccia, almeno così come prima reazione a caldo, l’idea di realizzare un albergo nell’area dell’ex Fabbrica Doro di Fuorni. L’edificio da tempo rappresenta un relitto abbandonato ed è un’ immagine di degrado per l’intero quartiere. L’ipotesi è stata avanzata ieri dal candidato a sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca che, a Fuorni, ha tenuto la seconda tappa del tour nei quartieri per presentare il suo programma di rilancio della città. Dopo Mariconda, l’ex presidente della regione Campania ha scelto ancora una volta la periferia specificando che vuole ripartire proprio dalle aree che hanno sofferto di più in questi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fuorni, ipotesi “Doro” per De Luca: un albergo nell’ex fabbrica

Articoli correlati

Elezioni comunali a Salerno: De Luca incontra i residenti di FuorniVincenzo De Luca continua il suo tour nei quartieri in vista delle elezioni comunali di fine maggio.

Salerno e l’ipotesi De Luca bis: tra consenso, potere e polemiche irrisolteMeteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto? Meteo: Scirocco impetuoso e tempesta imminente al Sud, poi cambia tutto?...