fuori programma

Nella scena politica attuale si osserva una forte contrapposizione tra le fazioni di destra e di sinistra. Da un lato, si susseguono azioni e tensioni che richiamano i cosiddetti “lunghi coltelli”, dall’altra si verificano purghe e purghe interne. Questi eventi si verificano in un periodo caratterizzato da scontri e confronti tra i vari schieramenti politici.

Mentre a destra si prolunga la notte dei lunghi coltelli e a sinistra furoreggiano le purghe staliniane contro i nemici del popolo che hanno votato Sì, il Campo largo - vinto il referendum -, prima di cercare il leader, sta già preparando il programma di governo con cui presentarsi alle prossime elezioni. Perché adesso non è un problema di persone, ma di idee. Eccole. Primo: l'antifascismo. Secondo, per essere chiari: anti anti-antifascismo. Terzo: giù le mani fasciste dalla Costituzione antifascista. Messi in chiaro i punti cardine dell'agenda politica, non resta che cesellare le linee programmatiche. Ad esempio. Ripristinare il reddito di cittadinanza abolito da quei topi di fogna dei fascisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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