Funicolare di Montevergine dal 29 marzo riprende il servizio

Dal 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine tornerà a funzionare. La ripresa del servizio era prevista e annunciata ufficialmente. La funicolare ha subito interruzioni che hanno coinvolto il trasporto di passeggeri e turisti nella zona. La riattivazione è stata comunicata attraverso canali ufficiali e si riferisce a un ripristino completo delle operazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine riprenderà il servizio. L’impianto, attualmente unico collegamento tra Mercogliano e Montevergine a causa della chiusura della ex SS374, tornerà in funzione per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario in occasione delle festività pasquali. Da domenica e fino a lunedì 6 aprile, il servizio osserverà il seguente orario: dalle ore 9:00 alle 17:15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi. La funicolare era ferma dallo scorso 29 novembre a causa di una frana che ha interrotto la viabilità di accesso al Santuario. La ripartenza, definita nel corso dei due tavoli tecnici convocati dal Prefetto, Rosanna Riflesso, e dal Questore, Pasquale Picone, è stata autorizzata dal direttore dell’impianto, Carmine Alvino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Funicolare di Montevergine, dal 29 marzo riprende il servizio Articoli correlati Leggi anche: Montevergine, il santuario riapre il 29 marzo. L'abate: «Invito i pellegrini a tornare» Il Santuario di Montevergine riaprirà la Domenica delle Palme, il 29 marzo: chiuso per una frana da novembreL'annuncio della riapertura del Santuario è stato dato dall'abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia, che ha partecipato al tavolo tecnico in... Aggiornamenti e notizie su Funicolare di Montevergine dal 29 marzo... Temi più discussi: Pasqua a Montevergine in funicolare e primo maggio in auto con la nuova strada; Al Santuario solo in funicolare, la provinciale per Montevergine resta chiusa; Domenica delle palme al Santuario di Montevergine: ultimo step in Prefettura; Santuario di Montevergine: domenica riapre ai fedeli dopo la frana del 25 novembre. Funicolare di Montevergine, dal 29 marzo riprende il servizioDal 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine riprenderà il servizio. L’impianto, attualmente unico collegamento tra Mercogliano e Montevergine a causa della chiusura della ex SS374, tornerà in funz ... irpinianews.it Riparte la Funicolare di MontevergineL’impianto, attualmente unico collegamento tra Mercogliano e Montevergine a causa della chiusura della ex SS374, tornerà in funzione per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario in occasione d ... irpinia24.it Montevergine riapre per le Palme, ma la strada resta chiusa: si sale solo in funicolare o a piedi Leggi qui: https://www.informazionesei.it/montevergine-riapre-per-le-palme-ma-la-strada-resta-chiusa-si-sale-solo-in-funicolare-o-a-piedi - facebook.com facebook