Un incidente si è verificato in via Palosco a Palazzolo, dove un giovane vespista si è scontrato frontalmente con un furgone mentre percorreva una curva. L’uomo, che stava tornando a casa dopo aver visitato alcuni parenti nella Bergamasca, è rimasto gravemente ferito e attualmente si trova in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Schianto in curva contro un furgone mentre, in sella alla sua Vespa, percorreva via Palosco a Palazzolo: stava tornando a casa dopo aver fatto visita ad alcuni parenti residenti nella Bergamasca. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto ed è stato trovato privo di sensi dai soccorritori. A 48 ore dal grave incidente, le condizioni del 41enne residente a Palazzolo restano critiche, anche se stabili. Dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo, lotta per la vita in un letto del reparto di Terapia Intensiva del Civile di Brescia. La prognosi resta riservata. Una manciata di secondi, una manovra da chiarire e poi l’impatto, violentissimo. Erano le 14.40 di mercoledì 25 marzo: il 41enne stava rientrando verso casa quando la sua Vespa si è trovata improvvisamente davanti il furgone, impegnato in una manovra di svolta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Frontale col furgone: il giovane vespista resta in condizioni gravissime

Articoli correlati

Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: è in condizioni gravissimeÈ di un ferito molto grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzolo sull’Oglio.

Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: uomo in gravi condizioniÈ di un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Palazzolo sull’Oglio.

Tutto quello che riguarda Frontale col furgone il giovane...

Temi più discussi: Frontale tra un furgone e un'utilitaria: morto sul colpo l'automobilista di 45 anni; Pomarance, frontale tra auto e furgone edile: gravi i due conducenti; Due feriti nel frontale tra auto e furgone; Terribile frontale tra una Vespa e un furgone: 41enne in condizioni gravissime.

Incidente sulla via Emilia. Frontale tra furgone e Tir. Morto conducente 23enneUn violento frontale, le lamiere che si accartocciano, una giovane vita spezzata. Drammatico il contesto dell’incidente avvenuto ieri, poco prima delle 18, sulla bretella di collegamento tra la via ... ilgiorno.it

Incidente frontale tra un Tir e un furgone sulla via Emilia, morto il 23enne Nicolas CostaQuesto pomeriggio, lunedì 24 novembre, si è verificato un grave scontro frontale tra un Tir e un furgone sulla statale 9, la via Emilia, nei pressi di Vizzolo Predabissi (Milano). Nello scontro ha ... fanpage.it

Scontro frontale a Darfo Boario Terme sulla SS42 questa mattina: tre feriti, di cui due portati in codice rosso in elicottero al Civile di Brescia e al Papa Giovanni di Bergamo. Grande dispiegamento di soccorritori sul posto. - facebook.com facebook