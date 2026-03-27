La stagione 4 di “From” sarà disponibile in Italia su Paramount+ a partire dal 20 aprile 2026. La stessa data coincide con la messa in onda negli Stati Uniti, dove la serie sarà trasmessa su MGM+.

“From” stagione 4, arriverà in Italia su Paramount+ il 20 aprile 2026, per la prima volta in contemporanea con la distribuzione americana su MGM+. Dieci nuovissimi episodi per continuare a scavare nel mistero della città che intrappola chiunque la raggiunga. Da quando è andata in onda per la prima volta nel 2022, ha costruito una fanbase silenziosa ma appassionata. Quella dei fedeli al mistero lento, che non vuole risposte immediate ma pretende che ogni tassello sia posato con cura. La serie è caratterizzata da una graduale crescita, come un grande puzzle i cui pezzi si uniscono senza fretta, dando priorità alla qualità piuttosto che alla quantità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “From” stagione 4: tutto quello che sappiamo

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