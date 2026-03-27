La Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di 37 anni, residente a San Felice a Cancello, imputato per frode assicurativa. La decisione riguarda un procedimento legato a un incidente stradale, che aveva portato alla condanna dell’uomo, ritenuto coinvolto in un caso di frode.

La Corte d’Appello di Napoli ha annullato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Gennaro Morgillo, 37 anni, noto ras di San Felice a Cancello, imputato per il reato di frode assicurativa. La decisione arriva accogliendo le argomentazioni dell’Avvocato Vittorio Fucci, che ha rappresentato la difesa dell’imputato. Il caso riguarda un sinistro stradale avvenuto a Durazzano, in provincia di Benevento, in cui Morgillo era accusato di aver falsamente attribuito la responsabilità dell’incidente all’altro conducente coinvolto, costringendolo a sottoscrivere un Cid con contenuto artatamente modificato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Frode assicurativa dopo un incidente stradale, annullata la condanna per ras

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