FR*CINEMA 2026 | dal 30 marzo la nuova edizione

Dal 30 marzo 2026 torna al Cinema Troisi di Roma FR*CINEMA, il festival di cinema queer organizzato da Arcigay Roma e Fondazione Piccolo America. La manifestazione è curata da Pietro Turano e riceve il sostegno dei fondi Otto Per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La rassegna proseguirà fino a data da definirsi con diverse proiezioni e iniziative legate alla cultura LGBTQ+.

Inaugura la rassegna Robin Campillo presentando 120 Battiti al Minuto, Céline Sciamma porta il director’s cut di Tomboy in première italiana, mentre Zackary Drucker presenta in anteprima europea ENIGMA, documentario HBO su una delle figura più iconiche e controverse del panorama artistico europeo: Amanda Lear. Première italiana anche per il documentario Mickey & Richard di Ryan A. White A.P. Pickle. FR*CINEMA rafforza il proprio impegno produttivo con un concorso gratuito per cortometraggi under 35, che nel 2026 introduce una doppia premialità: 15.000 euro di contributo produttivo per la realizzazione di un corto di finzione e 10.000 euro per il miglior corto documentario. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - FR*CINEMA 2026: dal 30 marzo la nuova edizione Articoli correlati Fr*cinema 2026: dal 30 marzo la nuova edizione: programma e ospitiFR*CINEMA 2026: a Roma la terza edizione del festival di cinema queer tra anteprime internazionali, nuove produzioni e ospiti d’eccezione Inaugura la... Leggi anche: DAL 23 AL 29 MARZO SI ACCENDONO I RIFLETTORI SULLA NUOVA EDIZIONE DI “CORTINAMETRAGGIO”, IL CINEMA BREVE ITALIANO Il cast di #CenaDiClasse | Dal 26 marzo al cinema Una raccolta di contenuti su FR CINEMA 2026 dal 30 marzo la nuova... Temi più discussi: FR*CINEMA 2026: dal 30 marzo la nuova edizione; Fr*cinema 2026, la rivoluzione del cinema queer ritorna al Troisi; Fr*cinema 2026: il festival queer di Roma torna al Cinema Troisi; Primavera del Cinema 2026: i film francesi da vedere a soli 5 euro questa sera. Fr*cinema 2026: dal 30 marzo la nuova edizione: programma e ospitiFR*CINEMA 2026: a Roma la terza edizione del festival di cinema queer tra anteprime internazionali, nuove produzioni e ospiti d’eccezione Dal 30 marzo ... romadailynews.it FR*CINEMA 2026, tutti i film e gli ospiti della 3a edizione del festival di cinema queer di RomaOtto serate di proiezioni, ognuna con un cortometraggio e un lungometraggio mai distribuiti o poco diffusi in Italia, accompagnati da incontri con ospiti di rilievo del panorama artistico e culturale. gay.it Le amicizie più belle nascono tra i banchi di scuola. #NottePrimaDegliEsami 3.0 è ORA al cinema! Trova la tua sala -- > https://bit.ly/4kQ2A9O Regia di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Ma - facebook.com facebook 27 marzo 1975 Al cinema esce "Fantozzi", racconterà - tra fallimenti e caricature - vizi e debolezze della società italiana: dal servilismo all’opportunismo, alla furbizia, all’infedeltà, all’arroganza x.com