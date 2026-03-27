FR*CINEMA 2026 | dal 30 marzo la nuova edizione

Dal 30 marzo 2026 riprende al Cinema Troisi di Roma la nuova edizione di FR*CINEMA, festival dedicato al cinema queer organizzato da Arcigay Roma e Fondazione Piccolo America. La manifestazione è curata da Pietro Turano e riceve il sostegno dei fondi Otto Per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. La rassegna si svolgerà nel cinema romano fino a data da definire.

Inaugura la rassegna Robin Campillo presentando 120 Battiti al Minuto, Céline Sciamma porta il director’s cut di Tomboy in première italiana, mentre Zackary Drucker presenta in anteprima europea ENIGMA, documentario HBO su una delle figura più iconiche e controverse del panorama artistico europeo: Amanda Lear. Première italiana anche per il documentario Mickey & Richard di Ryan A. White A.P. Pickle. FR*CINEMA rafforza il proprio impegno produttivo con un concorso gratuito per cortometraggi under 35, che nel 2026 introduce una doppia premialità: 15.000 euro di contributo produttivo per la realizzazione di un corto di finzione e 10.000 euro per il miglior corto documentario. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - FR*CINEMA 2026: dal 30 marzo la nuova edizione Articoli correlati Fr*cinema 2026: dal 30 marzo la nuova edizione: programma e ospitiFR*CINEMA 2026: a Roma la terza edizione del festival di cinema queer tra anteprime internazionali, nuove produzioni e ospiti d’eccezione Inaugura la... Il cast di #CenaDiClasse | Dal 26 marzo al cinema Contenuti utili per approfondire FR CINEMA 2026 dal 30 marzo la nuova... Temi più discussi: Fr*cinema 2026: il festival queer di Roma torna al Cinema Troisi; FR*CINEMA 2026: il Festival Queer al Cinema Troisi di Roma; Fr*cinema, programma e ospiti della terza edizione del festival di cinema queer; Fr*cinema 2026, la rivoluzione del cinema queer ritorna al Troisi. Fr*cinema 2026: dal 30 marzo la nuova edizione: programma e ospitiFR*CINEMA 2026: a Roma la terza edizione del festival di cinema queer tra anteprime internazionali, nuove produzioni e ospiti d’eccezione Dal 30 marzo ... romadailynews.it FR*CINEMA 2026, tutti i film e gli ospiti della 3a edizione del festival di cinema queer di RomaOtto serate di proiezioni, ognuna con un cortometraggio e un lungometraggio mai distribuiti o poco diffusi in Italia, accompagnati da incontri con ospiti di rilievo del panorama artistico e culturale. gay.it Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, conferisce al maestro Lino Banfi il premio Bifest Arte del Cinema dopo la sua conversazione con Steve della Casa e la proiezione di Vieni avanti cretino e di mezz’ora del nuovissimo docufilm Lino d’Italia - st - facebook.com facebook Torna al cinema dal 29 marzo #IlPostoDellAnima, il film di #RiccardoMilani che racconta con sguardo umano la lotta di un gruppo di operai contro la chiusura della fabbrica in cui lavorano Tra rabbia, speranza e legami personali, la storia segue uomini div x.com