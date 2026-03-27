Frances Tiafoe è stato eliminato nei quarti di finale del Miami Open 2026 dopo aver perso contro Jannik Sinner. Dopo l’incontro, il tennista ha commentato il peso mentale della sconfitta e come questa abbia inciso sulla sua performance. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, chiudendo il percorso di Tiafoe nel torneo.

"> Frances Tiafoe Eliminato nei Quarti di Finale del Miami Open 2026. Il cammino di Frances Tiafoe all’Open di Miami 2026 si è interrotto in modo brusco nei quarti di finale, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Sinner, in cerca di diventare solo l’ottavo uomo a completare il Sunshine Double, ha preso rapidamente il controllo della partita, dominando il match con un netto 6-2, 6-2 in appena un’ora e dieci minuti. Questa vittoria rappresenta il quinto successo in carriera per Sinner su Tiafoe. La prestazione di Tiafoe fino a quel momento era stata convincente, con vittorie contro Arthur Cazaux, il campione in carica Jakub Mensik e Terence Atmane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Frances Tiafoe parla del peso mentale della sconfitta contro Jannik Sinner.

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