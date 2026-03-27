Fotoclub Chieti | al via il 39° anno sociale tra corsi e grandi masterclass

Il Fotoclub Chieti ha iniziato il suo 39° anno sociale con due eventi presso il Museo d’Arte “Costantino Barbella”. La manifestazione ha previsto l’apertura delle iscrizioni ai corsi e alle masterclass organizzate dall’associazione durante l’anno. La serata ha visto la partecipazione di membri e appassionati di fotografia, pronti a iniziare le attività previste.

L'A.P.S. AC Fotoclub Chieti apre ufficialmente il suo 39° anno sociale con un doppio appuntamento da non perdere, ospitato al Museo d’Arte “Costantino Barbella”. L’evento, in programma per martedì 31 marzo alle ore 17:30, sarà un’occasione per presentare alla città le nuove attività associative e il consolidato corso fotografico di base, a cura di Gianni Ortolano, pensato per chi desidera avvicinarsi al linguaggio fotografico o perfezionare la propria tecnica.A seguire, spazio alla cultura dell’immagine con la masterclass dal titolo “Fotoreportage dal mondo: come la fotografia diventa ponte tra culture lontane”. Protagonista della serata sarà il fotoreporter Giovanni Iovacchini, che guiderà il pubblico in un viaggio attraverso scatti realizzati in luoghi lontani, raccontando storie di popoli e tradizioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fotoclub Chieti: al via il 39° anno sociale tra corsi e grandi masterclass Articoli correlati Leggi anche: Masterclass, corsi, libri e mostre. Al Petrarca arriva il geologo Mario Tozzi, gli eventi Nasce Capp in zione sociale, cooperativa tra le più grandi del sud d'ItaliaAzioni sociali, inserite in un percorso di sensibilizzazione culturale, che mettono al centro la persona. Contenuti utili per approfondire Fotoclub Chieti Discussioni sull' argomento Fotoclub Chieti: corsi e grandi masterclass nel 39° anno al via.; Lavoro: dal 1° aprile accesso al Cpi di Pescara solo con prenotazione; Montesilvano. Successo per la Women's cup al Magister Village; Oss vittima di incidente mentre si recava al lavoro. Donazione alla Radiologia di Lanciano.