Gli studenti di Avellino hanno organizzato un corteo in piazza, promosso dal Collettivo Studentesco Irpino, per esprimere il loro dissenso sulla guerra. La manifestazione si è svolta con la presenza di numerosi partecipanti, che hanno sfilato lungo le strade principali della città. Durante l’evento sono state esposte bandiere e striscioni con slogan contro il conflitto armato.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino gli studenti tornano a far sentire la propria voce con un corteo organizzato dal Collettivo Studentesco Irpino. La manifestazione, partita dalla zona di San Ciro e conclusasi in Piazza Libertà, ha attraversato la città tra cori, striscioni e bandiere, esprimendo una netta opposizione alla guerra e alle politiche di riarmo. In apertura del corteo uno slogan chiaro: un rifiuto totale dei conflitti e delle logiche imperialiste. Durante il percorso, i partecipanti hanno anche rivolto critiche al governo, chiedendo un cambio di rotta politico e sociale. A rappresentare le ragioni della mobilitazione è stato Antonio Soldi, esponente del collettivo, che ha ribadito la posizione degli studenti: rifiutare qualsiasi coinvolgimento in guerre decise “dai potenti” ma combattute da giovani e lavoratori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/VIDEO- Studenti in piazza contro la guerra: “Non saremo complici”

Articoli correlati

"Non saremo complici della guerra". La Spagna dice no a TrumpLa Spagna non sarà "complice di qualcosa di negativo per il mondo", come la guerra in Iran, "semplicemente per paura di rappresaglie da parte di...

Sánchez risponde a Trump: «Non saremo complici della guerra in Iran»Il premier spagnolo replica al tycoon che aveva minacciato di interrompere le relazioni commerciali con Madrid dopo il suo rifiuto all’uso delle basi...

Roma, Studenti contro il decreto Gasparri: Riempiremo le piazza per la Palestina

Aggiornamenti e notizie su FOTO VIDEO Studenti in piazza contro la...

Temi più discussi: Fame di verità e giustizia, gli studenti in piazza per le vittime innocenti delle mafie [FOTO E VIDEO]; Progetto di Cittadinanza attiva e Protezione Civile Comunale: gli studenti dell'istituto Buontalenti hanno incontrato il Sindaco e dialogato con lui; Referendum sulla giustizia, i no festeggiano in piazza a Viterbo: Ha vinto la costituzione | VIDEO E FOTO; Memoria e impegno contro le mafie: 110 studenti cremonesi in piazza a Torino.

Fame di verità e giustizia, gli studenti in piazza per le vittime innocenti delle mafie [FOTO E VIDEO]Piazza San Secondo si trasforma in laboratorio di cittadinanza: ragazzi, Libera e istituzioni uniti in vista della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in programma a Torino ... lanuovaprovincia.it

Referendum, studenti in piazza a Roma festeggiano la vittoria del NoRoma, 23 mar. (askanews) - Studenti in piazza a Roma per festeggiare la vittoria del no al referendum sulla Giustizia, che ha visto bocciare ... stream24.ilsole24ore.com

LEZIONE DI LEGALITÀ: STUDENTI DELLA DIAZ-MANZONI INSIEME ALLA POLIZIA DI STATO PER IMPARARE REGOLE, RESPONSABILITÀ E CONVIVENZA CIVILE Una giornata all’insegna dell’educazione civica e del rispetto delle regole quella vissuta da - facebook.com facebook

A Tursi il 21 e 22 marzo studenti dell’I.I.S. Policoro-Tursi hanno guidato i visitatori alla scoperta della Rabatana per le Giornate FAI di Primavera. Iniziativa tra arte, spiritualità e valorizzazione del territorio. x.com